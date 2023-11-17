Путин заявил о хорошей погоде в российской экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской. Его слова на Санкт-Петербургском культурном форуме передает ТАСС.

«У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что экономический рост в России к концу года составит более 3%.

До этого российские дипломаты, принимающие участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), оповестили зарубежных коллег о росте и диверсификации экономики РФ.

17 ноября Госдума приняла в третьем чтении главный финансовый документ России — федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Теперь он должен быть утвержден президентом РФ. Из чего будут формироваться доходы России в ближайшие три года, какими будут основные статьи расходов, на что влияют параметры бюджета и в чем заключаются главные вызовы для него – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от западных санкций.