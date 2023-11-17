Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о хорошей погоде в российской экономике

Путин: в российской экономике хорошая погода, в отличие от европейской

Президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской. Его слова на Санкт-Петербургском культурном форуме передает ТАСС.

«У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что экономический рост в России к концу года составит более 3%.

До этого российские дипломаты, принимающие участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), оповестили зарубежных коллег о росте и диверсификации экономики РФ.

17 ноября Госдума приняла в третьем чтении главный финансовый документ России — федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Теперь он должен быть утвержден президентом РФ. Из чего будут формироваться доходы России в ближайшие три года, какими будут основные статьи расходов, на что влияют параметры бюджета и в чем заключаются главные вызовы для него – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от западных санкций.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий