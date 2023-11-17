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Путин объяснил, почему Запад стал богатым

Путин заявил, что богатства Запада основаны на колониализме и рабстве

Богатства Запада основаны в значительной степени на неоколониализме и рабстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве», — приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства также заявил во время форума о о неоколониальной сути культуры отмены.

Российский лидер отметил, что культуру России пытаются отменять, но ничего не выходит. Невозможность отменить русскую культуру Путин объяснил тем, что в ее основе лежит подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность.

Кроме того, Владимир Путин высказался о том, каким должен быть многополярный мир. По его словам, такой мир должен быть справедливым.

Ранее Владимир Путин заявил о попытках исказить историю через фальшивки в кино и литературе.

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