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Путин высказался о закрытии окна в Европу

Путин об окне в Европу: «когда дует, можно и прикрыть чтобы не простудиться»

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия метафорического «окна в Европу» фразой «когда дует, можно и прикрыть чтобы не простудиться». Заявление было сделано российским лидером на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Также он заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской.

«Мы ничего не закрываем — у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена», — прокомментировал Путин текущую ситуацию.

До этого Путин заявил, что представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах как часть общества.

«Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, оказывать, рассказывать. <..> Это тоже то, чем живут люди», — подчеркнул глава России.

Кроме того Путин заявил, что в мире есть силы, которые стремятся исказить историю через фабрикацию фальшивок в произведениях искусства. Как отметил российский лидер, в то время как с архивами документов работают в основном историки, обычные граждане, как правило, узнают о том или ином историческом периоде из художественных произведений.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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