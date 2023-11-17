Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. Его слова на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума передает ТАСС.

По словам президента РФ, представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах, однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только они.

«Да, действительно, мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов — много всяких названий. Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что равноправие должно быть везде, в том числе и в культурных конкурсах.

До этого министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России.

15 ноября сообщалось, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Ранее НХЛ сняла запрет на использование символики в поддержку ЛГБТ.