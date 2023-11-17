Путин сказал, каким должен быть многополярный мир

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир, по его мнению, должен быть справедливым. Его слова на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума передает ТАСС.

«Справедливым», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы.

До этого экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин в эфире Tsargrad.tv рассказал какое положение на международной арене займет Россия после установления нового миропорядка. По его мнению, страна возглавит евразийскую зону, в которую войдут многие экс-республики СССР и другие ближайшие соседи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. По его словам, мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и за последовательную демократизацию.

Ранее посольство РФ заявило о сопротивлении мира гегемонии США.