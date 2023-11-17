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Путин сказал, каким должен быть многополярный мир

Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир, по его мнению, должен быть справедливым. Его слова на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума передает ТАСС.

«Справедливым», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы.

До этого экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин в эфире Tsargrad.tv рассказал какое положение на международной арене займет Россия после установления нового миропорядка. По его мнению, страна возглавит евразийскую зону, в которую войдут многие экс-республики СССР и другие ближайшие соседи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. По его словам, мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и за последовательную демократизацию.

Ранее посольство РФ заявило о сопротивлении мира гегемонии США.

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