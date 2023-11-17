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Путин: в Палестине происходят «ужасные вещи»

Путин заявил, что в Палестине и в секторе Газа происходят «ужасные вещи»

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Mohammed Salem/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в Палестине и секторе Газа происходят «ужасные вещи». Об этом сообщает ТАСС.

«Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, там (в секторе Газа и в Палестине. — «Газета.Ru») ужасные вещи происходят», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощь для Палестины доставляется ограниченно через территорию Египта и не может оказываться в полном объеме. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не единственная страна, помогающая палестинцам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение выпустило несколько тысяч ракет по израильской территории и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее в Израиле признали необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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