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Кремль назвал большой ошибкой действия Финляндии на границе с РФ

Песков: финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений

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Shutterstock

Власти Финляндии выбрали путь разрушения двусторонних отношений с РФ, это большая ошибка. Так высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение финских чиновников о закрытии погранпереходов на границе с РФ, передает РИА Новости.

«[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у России и Финляндии всегда были взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения. По его словам, было взаимопонимание друг с другом.
Песков подчеркнул, что в новейшей истории РФ никогда не угрожала Финляндии.

«У нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка», — заключил пресс-секретарь.

17 ноября кабмин Финляндии сообщил, что отменит решение о закрытии КПП на границе, если исчезнет необходимость в мерах по предотвращению угрозы общественному порядку или нацбезопасности.

В этот же день стало известно, что петиция к властям Финляндии с призывом смягчить запрет на пересечение границы с Россией собрала 4,5 тыс. подписей, 3,8 тыс. из которых оставили сами финны.

Накануне правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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