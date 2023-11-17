Палестина отказалась обсуждать послевоенное обустройство Газы

Палестинская национальная администрация не будет обсуждать обустройство сектора Газа после войны, считая более приоритетной задачей добиться прекращения огня в анклаве. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

«<...> Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет — прекращение огня», — сказал политик.

При этом аль-Хаббаш заявил, что палестинская администрация отвергнет любое решение по сектору Газа без Западного берега и Иерусалима. По его словам, разрешить конфликт можно только образованием палестинского государства и прекращением оккупации со стороны Израиля.

До этого израильский президент Ицхак Герцог сказал в интервью Financial Times, что Израиль не может оставить вакуум в Газе после завершения острой фазы конфликта, поэтому сохранит на территории сектора присутствие своих войск. Он заявил, что «никто не хочет снова превратить это сектор Газа в базу террористов».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Израиль не планирует оккупировать Газу.