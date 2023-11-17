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Президент Австрии подарил игрушку укусившему его псу

Президент Австрии Ван дер Беллен передал игрушку для покусавшей его собаки

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен подарил игрушку покусавшему его псу главы Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ван дер Беллен, комментируя инцидент, пояснил, что отлично понимает собаку, которая перенервничала из-за большого количества людей.

16 ноября сообщалось, что во время прогулки глав государств во дворе здания администрации президента Молдавии собака Майи Санду укусила за руку Александера Ван дер Беллена. Все случилось, когда президент Австрии попытался погладить пса.

После инцидента представитель офиса австрийского главы заявил, что пострадавший чувствует себя хорошо. Небольшую рану заклеили пластырем.

В тот же день президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что его страна поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз. По словам ван дер Беллена, предоставление Молдавии статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. Он отметил, что при этом Кишинев должен осуществить необходимые реформы.

Ранее стала известна дата выхода Молдавии из МПА СНГ.

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