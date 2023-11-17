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Глава МИД Ирана заявил о нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Иран сообщил США, что не желает эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Иран проинформировал США по дипломатическим каналам, что не желает расширения конфликта на Ближнем Востоке, но действия Израиля и Штатов могут привести к этому. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Financial Times.

«Иран не хочет распространения войны, но <…> если преступления против населения Газы и Западного берега не прекратятся, можно будет рассматривать любые возможности, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — сказал Абдоллахиян.

По его словам, Иран и США обмениваются сообщениями через посольство Швейцарии в Тегеране, прямых переговоров сторон не предполагается.

Абдоллахиян подчеркнул, что Соединенные Штаты не угрожали Ирану последствиями в случае вступления в войну поддерживаемой Тегераном ливанской шиитской группировки «Хезболла». Одновременно с этим он заметил, что призывы США к «Хезболле» не заставят ее быть более осторожной. По мнению министра, своей поддержкой Израиля Соединенные Штаты способствуют эскалации напряженности, а параллельно Штаты призывают других к сдержанности.

10 ноября сообщалось, что МИД Ирана ожидает возрастания масштабов конфликта между Израилем и ХАМАС.

До того США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта.

Ранее глава иранской разведки заявил, что операция ХАМАС изменит политику США на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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