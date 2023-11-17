Минюст РФ потребовал признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ

Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации... выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста заседание состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.

15 ноября сообщалось, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.

Ранее в Госдуме обвинили кукол Барби в «завозе ЛГБТ в Россию».