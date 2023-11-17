Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит операцию по его смещению.

«Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке [Виктории] Нуланд (имеется в виду замгоссекретаря США. — «Газета.Ru»), чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придется скорректировать оперативную заготовку», — написал Медведев.

Политик добавил, что выбранное для «операции» название «Майдан-3» означает, что в Киеве признают: предыдущие два майдана были государственными переворотами, а не выражением легитимной воли украинцев.

О том, что на Украине ведут подготовку майдана с целью смещения президента, Зеленский ранее заявил на встрече с иностранными журналистами. По его словам, о готовящемся перевороте под кодовым названием «Майдан-3» ему доложила разведка, которая считает организатором операции российские власти.

Ранее Медведев выложил мем про отказ США от финансирования Украины.