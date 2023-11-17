Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане

Медведев пошутил, что Зеленский «спутал карты» России словами про «Майдан-3»

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит операцию по его смещению.

«Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке [Виктории] Нуланд (имеется в виду замгоссекретаря США. — «Газета.Ru»), чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придется скорректировать оперативную заготовку», — написал Медведев.

Политик добавил, что выбранное для «операции» название «Майдан-3» означает, что в Киеве признают: предыдущие два майдана были государственными переворотами, а не выражением легитимной воли украинцев.

О том, что на Украине ведут подготовку майдана с целью смещения президента, Зеленский ранее заявил на встрече с иностранными журналистами. По его словам, о готовящемся перевороте под кодовым названием «Майдан-3» ему доложила разведка, которая считает организатором операции российские власти.

Ранее Медведев выложил мем про отказ США от финансирования Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий