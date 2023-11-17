Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Арестович пообещал «информационную бомбу» Зеленскому

Арестович анонсировал «информационную бомбу» с «правдой» о Зеленском

close
100%
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) пообещал рассказать «правду» о главе Украины Владимире Зеленском. В видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале «Пул N3», Арестович отмечает, что последние решения украинского лидера вызывают недоумение и не поддаются объяснению логикой.

Он отметил, что «информационная бомба» готовится к началу следующего года.

«Я обещал Зеленскому не мешать, но в последнее время его действия не поддаются здравой логике», — сказал бывший советник.

По словам Арестовича, украинские власти зарабатывают на военном конфликте с Россией. Он сообщил, что подготовил собственный план прекращения военного конфликта, подчеркнув, что имеет поддержку со стороны некоего круга влиятельных украинских генералов.

До этого Алексей Арестович раскритиковал снос памятника Пушкину в Киеве. Он отмечал, что сносы памятников российским писателям на Украине могут привести к тому, что политики западных стран начнут относиться к гражданам страны как к «дикарям» и «ресурсу».

Ранее против Арестовича завели уголовное дело.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий