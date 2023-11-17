Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) пообещал рассказать «правду» о главе Украины Владимире Зеленском. В видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале «Пул N3», Арестович отмечает, что последние решения украинского лидера вызывают недоумение и не поддаются объяснению логикой.

Он отметил, что «информационная бомба» готовится к началу следующего года.

«Я обещал Зеленскому не мешать, но в последнее время его действия не поддаются здравой логике», — сказал бывший советник.

По словам Арестовича, украинские власти зарабатывают на военном конфликте с Россией. Он сообщил, что подготовил собственный план прекращения военного конфликта, подчеркнув, что имеет поддержку со стороны некоего круга влиятельных украинских генералов.

До этого Алексей Арестович раскритиковал снос памятника Пушкину в Киеве. Он отмечал, что сносы памятников российским писателям на Украине могут привести к тому, что политики западных стран начнут относиться к гражданам страны как к «дикарям» и «ресурсу».

Ранее против Арестовича завели уголовное дело.