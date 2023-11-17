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Американский дипломат заявил, что США утратили господство из-за ряда конфликтов в мире

Дипломат Фриман: США потеряли господство из-за Украины и Ближнего Востока

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Антон Денисов/РИА Новости

США утратили мировое господство из-за своей политики на Украине и Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выразил бывший американский дипломат.

«Поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что Соединенные Штаты потеряли поддержку мирового большинства», — сказал он.

По мнению Фримана, раньше у США была поддержка стран — членов НАТО, Японии и Южной Кореи, но теперь Вашингтон лишается даже этого. Дипломат считает, что эта ситуация стала «поворотным моментом» в отношениях Америки со всем миром.

Ранее российское посольство в США заявляло, что мировое большинство начинает все больше сопротивляться претензиям Вашингтона «на руководство всей планетой».

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что решение России, Китая и Индии о создании новой валюты является восстанием против США.

Ранее в США заявили об использовании всех возможных методов для ограничения доходов РФ от экспорта нефти.

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