Чиновники США и ЕС не верят в скорые переговоры Киева и Кремля

Чиновники из США и Евросоюза полагают, что Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в США в 2024 году. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Европейские и американские официальные лица не видят особых перспектив в том, что Кремль вступит в серьезные мирные переговоры с Украиной до выборов в США», — уточнило издание.

При этом лидеры европейских стран заявляют, что продолжат поддерживать Киев в ближайшие месяцы, даже если транши Украины со стороны США сократятся. По данным источников газеты, чиновники ЕС хотят сохранить уверенность в том, что Украина «не вступит в этот период ослабленной».

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации. Но затем не стали уточнять, на сколько хватит выделенных Украине средств.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.