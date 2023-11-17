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Чиновники США и ЕС не верят в скорые переговоры Киева и Кремля

WSJ: Запад не верит в переговоры РФ и Украины до выборов в США

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Reuters

Чиновники из США и Евросоюза полагают, что Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в США в 2024 году. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Европейские и американские официальные лица не видят особых перспектив в том, что Кремль вступит в серьезные мирные переговоры с Украиной до выборов в США», — уточнило издание.

При этом лидеры европейских стран заявляют, что продолжат поддерживать Киев в ближайшие месяцы, даже если транши Украины со стороны США сократятся. По данным источников газеты, чиновники ЕС хотят сохранить уверенность в том, что Украина «не вступит в этот период ослабленной».

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации. Но затем не стали уточнять, на сколько хватит выделенных Украине средств.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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