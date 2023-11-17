Израиль заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по освобождению заложников. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе», — сообщил посол.

По словам дипломата, Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу. При этом он отметил, что израильские власти так и не получили списка заложников в секторе Газа. ХАМАС проигнорировал все просьбы, поэтому судьба заложников по-прежнему неизвестна.

Утром 17 ноября стало известно, что правительство и армия Израиля начали споры о развитии наступления в секторе Газа. Газета The Jerusalem Post написала, что по разным каналам поступала информация об условиях, которых на переговорах по заложникам пытаются добиться Израиль и палестинское движение ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.