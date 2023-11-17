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Медведчук заявил, что США использовали Зеленского как таран для европейской экономики

Медведчук: Зеленский добивает газотранспортную систему Украины в интересах США

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РИА «Новости»

Режим президента Украины Владимира Зеленского в интересах США играет роль тарана для экономики Европы, добивая при этом газотранспортную систему Украины, страдающую от отказа от российского газа. Об этом заявил бывший лидер ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье на сайте «Другая Украина».

Он отметил, что власть Зеленского стала единственной в истории Украины, которая не смогла сохранить газотранспортную инфраструктуру страны.

«Зеленский — американский таран по экономике Европы, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона», — добавил Медведчук.

Политик указал, что отказ киевских властей от продолжения транзита газа из России не отвечает энергетическим интересам государства, но играет на руку Соединенным Штатам.

«После 24 февраля 2022 года Украина де-факто обеспечила диверсификацию поставок природного газа на рынки Европейского союза в интересах США», — подчеркнул он.

Именно благодаря этому, отметил Медведчук, Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа в европейские государства, что привело там к росту цен, инфляции и к осложнению работы энергоемких отраслей промышленности Европы.

По мнению Медведчука, политика нынешнего украинского лидера в вопросах транзита газа была крайне неэффективной начиная с 2019 года.

До этого Виктор Медведчук заявлял, что украинский конфликт не получится разрешить без признания прав русскоязычного населения Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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