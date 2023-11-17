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В Совфеде назвали «диагнозом» попытку Запада вбить клин между Россией и Центральной Азией

Матвиенко: попытка Запада вбить клин между РФ и Центральной Азией — «диагноз»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала попытки западных стран внести разлад в отношения между Россией и государствами Центральной Азии «диагнозом». Об этом политик заявила журналистам после пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

«Это уже, как говорится, диагноз. Это медицинский факт, что страны Запада всячески пытаются не только вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, но стараются и страны Центральной Азии, этого региона, разобщить», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, для осуществления своих целей западные страны ведут мощную информационную обработку Центральной Азии, а также проводят встречи с главами государств региона.

Матвиенко отметила, что в РФ прекрасно понимают, к чему стремится Запад, однако уверены, что своих целей им достичь не удастся.

До этого спикер верхней палаты парламента заявляла, что западные страны активно способствовали разжиганию конфликта между Арменией и Азербайджаном в то время, как Россия пыталась примирить стороны.

Ранее Матвиенко назвала невозможной изоляцию России.

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