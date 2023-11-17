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В Венгрии объяснили, почему Украина не сможет стать членом Евросоюза

Magyar Hírlap: Украина не вступит в ЕС из-за антивенгерской политики Зеленского

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего в стране венгерского меньшинства не даст Киеву вступить в Евросоюз. Об этом пишет газета Magyar Hírlap.

Издание привело в пример ситуацию, что украинское правительство планирует ввести правило, согласно которому в венгерских школах Закарпатья будут разрешены разговоры на венгерском языке только с пяти вечера.

Также в материале отметили, что венгерских врачей в Закарпатье ограничат в общении с пациентами на родном языке.

По мнению автора статьи, действия Зеленского и администрации Украины показывают «необузданную неприязнь» к Венгрии и ее народу. Поэтому это помешает Украине вступить в Евросоюз. Среди условий для потенциальных членов ЕС фигурирует необходимость регулирования правового положения национальных меньшинств, пишет автор. Издание отметило, что принятые Киевом законы прямо нарушают этот пункт.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине готовят новый «майдан».

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