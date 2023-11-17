В Германии предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков Германии о том, что им могут позвонить российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Об этом сообщает Bild.

Во все регионы страны была разослана инструкция местным политикам с описанием того, какие меры необходимо принять, чтобы не попасться в сети пранкеров. Контрразведка отмечает важность принятия мер в рамках противостояния «текущей российской кампании по дезинформации».

Спецслужбы рекомендуют немецким политикам проверять личность звонящих, обращать внимание на адреса электронной почты, а также немедленно прекращать разговор, если есть подозрения, что личность собеседника может быть скомпрометирована.

Также издание обратило внимание на длинный «послужной» список жертв российских пранкеров, среди которых были лидеры западных государств.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Ригу «не радует» постоянная помощь Украине, однако другого выбора «не видно».

Ранее премьер Италии Мелони сообщила об отставке ее советника после пранка блогеров Вована и Лексуса.