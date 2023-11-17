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Медведев выложил мем про отказ США от финансирования Украины

Медведев опубликовал мем на тему отказа США от финансирования Украины

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал принятие в США бюджета без пункта о финансировании Украины. Он выложил в своем Telegram-канале тематический мем, в котором США «троллят» Украину.

«Сегодня [президент США Джо] Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву…» — написал Медведев и приложил к посту картинку.

На ней изображен грустный и вместе с тем крайне возмущенный комичный персонаж, который вопрошает на украинском: «Как же так? Где деньги?» Напротив него — персонаж с ехидным выражением лица, известным в интернете как Trollface. Он отвечает «украинцу»: «Что ж, братец, в следующем году», как бы издеваясь над ним.

17 ноября Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства США. Деньги выделят на американскую оборону, энергетику, транспорт и жилищное строительство — до 19 января 2024 года. Прочие сферы будут финансировать до 2 февраля.

При этом в документе отсутствуют пункты о выделении средств на поддержку Израиля и Украины, из-за чего раньше президент США отказывался его подписывать.

Ранее Медведев заявил, что Украина надоела США.

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