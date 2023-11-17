Стало известно о самочувствии главы Австрии после укуса собаки Майи Санду

После инцидента с собакой главы Молдавии президент Австрии Александер ван дер Беллен чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке», — сказал представитель офиса австрийского главы.

16 ноября стало известно, что собака президента Молдавии Майи Санду укусила за руку главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена после встречи лидеров в Кишиневе. Инцидент произошел во время прогулки глав государств во дворе здания администрации президента Молдавии. Когда президент Австрии попытался погладить пса, тот укусил его за руку.

Известно, что собака получила приют в президентской семье после того, как ее сбила машина.

Во время визита президент Австрии заверил главу Молдавии Санду в поддержке при вступлении в ЕС. По словам ван дер Беллена, предоставление Молдавии статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. При этом Кишинев должен осуществить необходимые реформы.

Ранее в Молдавии разъяснили отношение страны к санкциям против России.