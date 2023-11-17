Политолог оценил слова Си Цзиньпина о «важнейших в мире» отношениях США и КНР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин искренне хотел улучшить экономические отношения Пекина и Вашингтона, потому сделал акцент на том, что двусторонние связи США и КНР являются «самыми важными в мире». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил востоковед и журналист Юрий Тавровский. Однако, по его словам, данное заявление китайского лидера не стоит воспринимать буквально, поскольку это была лишь политическая прелюдия к переговорам.

«Соответственно, были свои ожидания у Си Цзиньпина, свои ожидания были у Байдена. Состоялась встреча, и ни та, ни другая сторона не выполнила свою программу. У Си Цзиньпина была главная надежда на то, что удастся улучшить экономические отношения, а у американцев главное было подтолкнуть Китай на американские позиции по разным вопросам от Украины до Палестины», — продолжил политолог.

Он констатировал, что после длительных переговоров стороны остались при своем мнении.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Аналитики Bloomberg, подводя итоги встречи двух лидеров, отметили, что переговоры не привели к значимому прогрессу в отношениях между США и КНР. Журналисты обратили внимание на то, что ожидания от диалога между Байденом и Си Цзиньпином изначально были низкими из-за напряженности относительно тайваньского вопроса.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором».