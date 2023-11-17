Политолог объяснил реакцию Блинкена на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Востоковед и журналист Юрий Тавровский в эфире Tsargrad.tv дал оценку реакции государственного секретаря США Энтони Блинкена на слова президента США Джо Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине. Эксперт отметил, что огорчение чиновника вполне объяснимо.

«Блинкен, который сидел при этом, был очень огорчен этим, потому что он понимал и понимает, что усилия его, Йелен и других членов кабинета, благодаря которым состоялась эта встреча, скорее всего, будут перечеркнуты», — сказал Тавровский.

По мнению востоковеда, Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» от злости из-за обманутых ожиданий относительно переговоров. Это «вполне типичное для американцев хамство», подчеркнул эксперт.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с председателем КНР не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе». Телеканал Sky News Australia при этом обратил внимание на то, что Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов о китайском лидере.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.