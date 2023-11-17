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В США рассказали о плане Зеленского арестовать Залужного

Экс-помощник замминистра США Брайен: Зеленский готовится арестовать Залужного

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье Asia Times.

По мнению экс-помощника, в данный момент Зеленский «готовит почву» для ареста Залужного.

«Думаю, он начнет с увольнения трех генералов, которые связаны с Залужным. Это командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, командующий Оперативно-стратегической группой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», — сказал он.

До этого неназванный источник, близкий к украинскому лидеру, заявлял Bloomberg, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным далеки от «громких заголовков» СМИ.

Ранее Маск оценил действия президента Украины и главкома ВСУ.

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