Разведка доложила Зеленскому о подготовке нового «Майдана»

На Украине могут готовить «майдан» для смещения главы республики. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями иностранной прессы, сообщает агентство Bloomberg.

Он заявил, что разведка доложила ему об операции «Майдан-3». Он уверен, что ее готовят российские власти, чтобы провести на Украине госпереворот.

До этого Зеленский пожаловался, что поставки Киеву были сокращены в связи с войной между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретная страна нам предоставить не может. Этого недостаточно»,— сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что запасы Вооруженных сил Украины уменьшились, однако указал, что «такова жизнь».

Ранее в США рассказали о плане Зеленского арестовать Залужного.