Песков считает, что в военное время необходимы правила, неприемлемые в мирное время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», что в военное время необходимы цензура и жесткие действия властей, передает ТАСС.

«Время сейчас очень жесткое, военное. Оно требует жестких мер от власти», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, в военное время нужны определенные правила, которые были бы неприемлемы в мирное время.

«Сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Также в интервью каналу «МГИМО 360» Дмитрий Песков заявил, что уверен в победе нынешнего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, однако Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.