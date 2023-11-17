Байден подписал бюджет без пункта о помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба Белого дома. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

При этом выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено. В связи с чем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

До этого стало известно, что Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.