Странам Запада пора прекратить строить иллюзии относительно поражения России в конфликте на Украине. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России», — говорится в сообщении.

Авторы подчеркивают, что США и их союзникам на Западе нужна новая стратегия в отношении России — сдерживание.

В материале подчеркивается, что РФ, несмотря на давление Запада, добилась успехов в дипломатии, заручившись поддержкой стран Глобального Юга, которые помогают Москве обходить санкции.

До этого старший директор по делам КНР и Тайваня в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Сара Беран рассказала, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров обсудили сотрудничество России и КНДР в военной сфере.

Ранее в Кремле прокомментировали «окрики» американского руководства по поводу сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере.