Нетаньяху заявил, что в больнице «Аш-Шифа» в Газе могли быть заложники из Израиля

Существуют «серьезные признаки» того, что заложники из Израиля, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС, находились в больнице «Аш-Шифа» в Газе, но их вывезли оттуда, когда израильская армия начала наземную операцию. Об этом заявил премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху, сообщает CBS.

«Это одна из причин, по которой мы попали в больницу. Если они были там, то их вывезли», — сказал он.

Израильский премьер уточнил, что у правительства есть разведывательные данные о заложниках, однако он отказался раскрывать более конкретные сведения.

«Чем меньше я буду говорить об этом, тем лучше», — объяснил Нетаньяху свою позицию.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что армия еврейского государства способна добраться до любого места на территории сектора Газа в рамках операции по уничтожению радикальной группировки ХАМАС.

Ранее Израиль обвинили в зверствах в секторе Газа.