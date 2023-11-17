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В Германии рассказали об опасном противнике Украины в стране

RS: политик из ФРГ Вагенкнехт хорошо умеет убеждать против поддержки Украины

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Reuters

Политик из Германии Сара Вагенкнехт уже смогла продемонстрировать способность доносить свою антивоенную позицию, у нее есть большая личная популярность. Об этом заявила специалист по Центральной Европе и России, бывший дипломат Молли О«Нил в материале для журнала Responsible Statecraft.

«Будучи практически единственным противником доминирующей в ФРГ позиции по Украине, она предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и беспристрастностью», — считает эксперт.

О'Нил добавила, что Вагенкнехт уже сейчас очень популярна в Германии. Аналитик привела в пример данные опроса газеты Bild, согласно которым она уступила только главе министерства обороны ФРГ Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.

Политолог уверена, что популярность Вагенкнехт связана с яркими выступлениями против поддержки Украины.

До этого политик Сара Вагенкнехт заявляла, что НАТО не способствует разрешению конфликтов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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