Байден не смог выговорить слово во время выступления на саммите АТЭС

Президент США Джо Байден совершил ошибку во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не сумев правильно прочитать слово с телесуфлера. Об этом сообщает РИА Новости.

Форум проходит с 15 по 17 ноября в американском городе Сан-Франциско. При этом речь действующего хозяина Белого дома была посвящена инновациям в экономике и лидерству технических компаний.

Однако, когда настал момент перечислить виды и названия соответствующих организаций, глава государства запнулся. Байден попытался произнести сложный экономический термин, но сделал ошибку в первом слоге.

После этого некоторые люди, находившиеся в зале, начали смеяться. В результате американскому лидеру пришлось признаться, что он не может правильно выговорить предложенное телесуфлером слово.

«Даже пытаться не буду», — сказал президент США.

Тем не менее глава государства решил заменить термин, вызвавший у него проблемы, другими словосочетаниями. Он объяснил собравшимся, что речь шла о «маленьких и средних бизнес-стартапах».

Ранее Джо Байден в 10 тысяч раз занизил число американских граждан, пострадавших из-за пандемии коронавируса.