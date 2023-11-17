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России и Франции порекомендовали использовать в своих связях «мягкую силу» вина

Глава ССI France Russie посоветовал РФ и Франции использовать мягкую силу вина

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Reuters

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский заявил, что вино, хотя и не является таким «серьезным» продуктом, как нефть или газ, обладает своей «мягкой силой», которую России и Франции следует использовать в их взаимоотношениях. Об этом пишет РИА Новости.

Шинский отметил, что многие связи между двумя странами постепенно исчезают, включая культурные, научные и спортивные. Однако вино, по его словам, способно сотворить чудеса, и он высоко оценивает российские вина.

Вино представляет собой форму живого общения и контактов между людьми, и винная дипломатия имеет реальное значение, считает директор France Russie. По его словам, деловые люди и банкиры по всему миру являются истинными ценителями этого напитка.

По мнению Шинского, действуя через винный вектор, можно добиться внимания тех, кто принимает политические и экономические решения во многих странах по всему миру.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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