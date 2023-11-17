Лавров поддержал сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел России, в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Министр также счел удовлетворение развитием «внутривенесуэльского диалога», направленного на разрешение противоречий. Российская сторона подтвердила свою поддержку властям и жителям Венесуэлы в защите национального суверенитета.

В октябре заместитель главы Министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, Карлос Рон, заявил о планах страны присоединиться ко второй волне расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что Венесуэла намерена внести значимый вклад в это объединение.

На всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Граждане Венесуэлы теперь имеют возможность проводить платежи при помощи российской платформы «Мир» на всей территории страны. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.

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