Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров поддержал сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Глава МИД России Лавров выступил за сближение Латинской Америки и ЕАЭС

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел России, в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Министр также счел удовлетворение развитием «внутривенесуэльского диалога», направленного на разрешение противоречий. Российская сторона подтвердила свою поддержку властям и жителям Венесуэлы в защите национального суверенитета.

В октябре заместитель главы Министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, Карлос Рон, заявил о планах страны присоединиться ко второй волне расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что Венесуэла намерена внести значимый вклад в это объединение.

На всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Граждане Венесуэлы теперь имеют возможность проводить платежи при помощи российской платформы «Мир» на всей территории страны. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий