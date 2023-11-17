В Еврокомиссии оценили важность мигрантов для ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что без мигрантов Европа будет парализована. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, без мигрантов Европа пострадала бы, стала бы парализована, если бы они перестали работать в Евросоюзе.

Юханссон считает, что миграцией можно управлять, она не должна пугать. Он подчеркнул, что с данным аспектом могут быть проблемы и вызовы, но Евросоюз с ними справляется, потому что ему нужна миграция.

До этого руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что «частичная исламизация» некоторых стран Западной Европы стала реальностью, в последние недели во многих странах прошли пропалестинские демонстрации.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о связи между нелегальной миграцией в Европейский союз (ЕС) и ростом террористической угрозы в объединении.

По ее словам, европейским государствам необходимо осознавать риск «радикализации зачастую нелегальных мигрантов».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.