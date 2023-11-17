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В МИД РФ заявили о риске завершения саммита АТЭС без согласованных итогов

МИД: делегация РФ опасается завершения саммита АТЭС без согласованных итогов

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Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Делегация РФ отмечает серьезные риски того, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может завершиться без согласования сторонами конкретных итогов. На это указал посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев, передает РИА Новости.

По его словам, США продолжают навязывать другим странам «зачастую экзотические подходы» к решению тех или иных проблем. Более того, американское руководство пытается злоупотребить возложенными на него полномочиями председателя АТЭС и изменить процедурные аспекты работы организации в свою пользу.

«Это уже привело к тому, что все мероприятия в течение года оканчивались без согласованных итогов. Сохраняются серьезные риски, что сценарий повторится и на саммите», — подчеркнул Бердыев, принимающий участие в мероприятии в составе российской делегации.

Дипломат добавил, что со своей стороны считает высокой вероятность завершения саммита АТЭС без каких-либо результатов.

Мероприятие проходит в американском городе Сан-Франциско в период с 15 по 17 ноября. В этот раз делегацию РФ на саммите возглавил вице-премьер страны Алексей Оверчук.

Ранее заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук оценил отношение к российской делегации со стороны других участников саммита АТЭС.

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