В США заявили о затягивании тупиковой ситуации в зоне украинского конфликта

Тупиковая ситуация, которая наблюдается в зоне конфликта на Украине, может затянуться как минимум на один год. При этом правительства стран Запада начали постепенно признавать безрезультатность украинского контрнаступления, пишет американский журнал Time.

В материале указано, что налоги жителей США и других государств продолжают уходить на все более дорогостоящие попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) завладеть инициативой на поле боя. При этом наступление украинских войск не приносит никаких видимых результатов, подчеркнули авторы статьи.

Российские подразделения, в свою очередь, хорошо закрепились на своих позициях и успешно отражают атаки ВСУ. Благодаря этому Вооруженные силы РФ контролируют около 18% территорий в зоне специальной военной операции (СВО).

Более того, по данным издания, Москва значительно усилила ракетный потенциал армии страны. Добиться этого удалось за счет наращивания внутреннего производства снарядов, уточняется в публикации.

В то же время авторы материала обратили внимание на ухудшившееся положение Украины из-за эскалации ближневосточного кризиса. Конфликт между Израилем и Палестиной перетянул на себя внимание международного сообщества, а западные страны выделяют все больше денег для его урегулирования.

«Что еще хуже, правительства США и европейских государств не сходятся во взглядах на ситуацию в секторе Газа, как на Украину. В связи с этим разногласия между западными политиками продолжают усиливаться», — говорится в статье.

Кроме того, сейчас у российского руководства появилась возможность открыто говорить о лицемерии Вашингтона. Белый дом неоднократно призывал к соблюдению прав украинских граждан, но одновременно с этим поддержал удары израильских войск по сектору Газа.

Авторы публикации пришли к выводу, что западные лидеры начали намекать президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость начать мирные переговоры. По их мнению, время работает против Киева и этот факт подтверждается неопределенностью дальнейшего финансирования со стороны Вашингтона.

Ранее в Пентагоне отказались уточнять, на сколько еще хватит выделенных украинским властям средств.