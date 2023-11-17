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В Пентагоне не стали уточнять, на сколько хватит выделенных Украине средств

Пентагон отказался раскрывать, на сколько хватит предназначенных Украине средств

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Andrew Harnik/AP

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх отказалась комментировать, на сколько еще хватит выделенных на помощь Украине денежных средств. О нежелании делать какие-либо прогнозы по этому поводу представитель Пентагона заявила во время регулярного брифинга с журналистами, передает ТАСС.

По ее словам, подобная информация не принесет Киеву никакой пользы и может быть использована Москвой в своих целях. В то же время она указала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление и нуждаются в постоянной поддержке.

«Я просто не могу сообщить вам, на сколько нам хватит [уже имеющегося] пакета [помощи Украине]. <...> Мы будем продолжать говорить, что нам нужно, чтобы конгресс [США] принял этот дополнительный запрос», — добавила Сингх.

Она подчеркнула, что представители американских и украинских властей намерены обсудить продолжение финансирования в ходе предстоящей встречи контактной группы по ситуации в зоне конфликта. При этом она сообщила об отсутствии у нее информации, когда законодатели могут одобрить выделение дополнительного пакета помощи Киеву.

В конце представитель военного ведомства обратила внимание, что США — не единственная страна, которая оказывает помощь Украине. На самом деле таких государств более 50, но американский президент Джо Байден все равно настаивает на продолжении поддержки украинских властей.

«Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», — резюмировала Сингх.

16 ноября Сенат США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны. Однако в документе, который за два дня до этого одобрили члены нижней палаты парламента, не оказалось пунктов о помощи Израилю и Украине.

Ранее в Белом доме оценили отсутствие помощи Украине со стороны американских властей.

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