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Глава Пентагона заявил о важности поддержания прямых контактов с Шойгу

Глава Пентагона Остин посчитал необходимым поддерживать прямые контакты с Шойгу

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РИА «Новости»/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин указал на необходимость поддерживать прямые контакты с российским коллегой Сергеем Шойгу. Его заявление обнародовала пресс-служба Пентагона, передает ТАСС.

В четверг, 16 ноября, глава военного ведомства провел брифинг с журналистами. В ходе мероприятия корреспонденты задали ему вопрос о возможном возобновлении контактов между Вашингтоном и Пекином по линии военных.

При этом Остин подчеркнул, что считает важным наличие у американского руководства возможности «говорить с друзьями и с противниками». По словам министра, США необходимо поддерживать открытыми такие каналы связи.

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность», — подчеркнул руководитель Пентагона.

Он добавил, что продолжение контактов между США и РФ по линии военных может помочь странам преодолевать различные геополитические кризисы в будущем. В связи с этим Остин указал на необходимость и дальше поддерживать подобные связи между Вашингтоном и Москвой.

12 ноября Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. В ходе беседы главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу последних событий в зоне боевых действий.

Кроме того, по данным пресс-службы Пентагона, стороны обсудили организацию предстоящей встречи контактной группы по ситуации на Украине. В частности, Остин и Умеров подтвердили намерение провести данное мероприятие до конца ноября.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, как его переговоры с Сергеем Шойгу помогли двум странам избежать эскалации в трудные моменты истории.

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