В США рассказали о кооперации с Китаем по вопросу антироссийских санкций

Правительство США находится в очень интенсивной кооперации с китайскими властями по всем темам, которые касаются ценового потолка на российскую нефть и других санкций в отношении РФ. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник американского государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

Во время мероприятия корреспонденты задали ему вопрос о работе Вашингтона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, представителей СМИ интересовало взаимодействие США с государствами региона в области антироссийских рестрикций.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — подчеркнул Пайатт.

Также он указал, что в настоящее время американское руководство делает все возможное для ограничения доходов РФ от экспорта нефти. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает с «коалицией партнеров по ценовому потолку» и намерен продолжать принимать меры для его соблюдения.

Ранее в США рассказали, как введение потолка цен на российскую нефть спровоцировало укрепление рубля.