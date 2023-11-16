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В США рассказали о кооперации с Китаем по вопросу антироссийских санкций

Госдеп: США кооперируются с КНР по вопросам санкций и потолка цен на нефть из РФ

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Reuters

Правительство США находится в очень интенсивной кооперации с китайскими властями по всем темам, которые касаются ценового потолка на российскую нефть и других санкций в отношении РФ. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник американского государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

Во время мероприятия корреспонденты задали ему вопрос о работе Вашингтона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, представителей СМИ интересовало взаимодействие США с государствами региона в области антироссийских рестрикций.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — подчеркнул Пайатт.

Также он указал, что в настоящее время американское руководство делает все возможное для ограничения доходов РФ от экспорта нефти. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает с «коалицией партнеров по ценовому потолку» и намерен продолжать принимать меры для его соблюдения.

Ранее в США рассказали, как введение потолка цен на российскую нефть спровоцировало укрепление рубля.

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