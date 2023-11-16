В США заявили о продолжении поставок вооружений Тайваню

Правительство США выступает против приобретения Тайванем независимости, однако не откажется от поставок вооружений на остров в будущем. На это указал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ходе недавних переговоров американский президент Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина в желании избежать конфликта в Тайваньском проливе. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон стремится к сохранению мира и стабильности в указанном регионе.

При этом Кирби обратил внимание на приверженность американского руководства «политике одного Китая». В связи с этим власти США не поддерживают развитие событий, при котором Тайвань приобретет статус суверенного государства.

«Но в соответствии с законом «Об отношениях с Тайванем» мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню», — добавил представитель Белого дома.

15 ноября в американском округе Сан-Матео состоялись переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина, при этом одной из ключевых тем обсуждения стала напряженная ситуация в Тайваньском проливе. В частности, во время встречи китайский лидер призвал американского коллегу отказаться от снабжения Тайбэя различной военной техникой.

Ранее в сенате США заявили об ошибочности политики Байдена в отношении Китая.