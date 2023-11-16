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В ООН прокомментировали позицию Израиля по принятой резолюции

В ООН заявили, что разочарованы нежеланием Израиля следовать резолюции по Газе

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Global Look Press

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация разочарована заявлениями Израиля о нежелании исполнять положения принятой гуманитарной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту, передает ТАСС.

«Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции», — сказал он, добавив, что принятие резолюции далось Совбезу «довольно мучительно».

16 ноября Советом Безопасности ООН была принята резолюция Мальты, которая сфокусирована на проблеме защиты детей в секторе Газа. В ней говорится, что Совбез ООН требует от всех сторон соблюдать обязательства международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты мирных граждан, в первую очередь, детей. Также в ней содержится призыв к проведению срочных и продолжительных гуманитарных пауз в боевых действиях в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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