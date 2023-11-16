Израиль обвинили в попытке парализовать работу ООН в Газе

Руководитель ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что Израиль предпринимает попытки помешать продолжению работы БАПОР в секторе Газа, передает Al Jazeera. По его словам, еврейское государство желает сорвать миссию ведомства.

«Имеет место преднамеренная попытка заблокировать нашу операцию и парализовать ее», — отметил Лаззарини.

Он добавил, что вполне возможно агентству придется свернуть свою деятельность в Газе. Лаззарини подчеркнул, что это связано, в частности, с нехваткой топлива у гуманитарной организации, которая оказывает поддержку более чем 800 000 перемещенных лиц в палестинском анклаве.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в ООН призвали объявить гуманитарные паузы в Газе.