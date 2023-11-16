Оппозиция Турции потребовала отозвать рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. Об этом сообщил представитель партии Кюршад Зорлу в соцсети Х (бывшая Twitter).

Согласно сообщению Зорлу, на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции, где обсуждалось предложение о членстве Швеции, представители комиссии не смогли получить удовлетворительных ответов от МИД на вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции.

«Мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано, в противном случае мы поставим комментарий. После переговоров заседание Комиссии было перенесено на неопределенный срок. Мы продолжим следить за каждым вопросом в интересах нашей страны», — сообщил Зорлу.

До этого депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.