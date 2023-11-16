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Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в Евросоюз

Президент Австрии заверил главу Молдавии Санду в поддержке при вступлении в ЕС

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Global Look Press

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter), что страна поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз.

По словам ван дер Беллена, предоставление Молдавии статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. Он отметил, что при этом Кишинев должен осуществить необходимые реформы.

«Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдовы — в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду», — написал австрийский глава.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, а также предоставить статус кандидата на вступление в организацию Грузии. По его словам, расширение Евросоюза объединит и укрепит континент.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в Евросоюзе допустили вступление Молдавии в объединение без Приднестровья.

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