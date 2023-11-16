Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин пообещал направить в США «посланников дружбы» из КНР

Си Цзиньпин намекнул на отправку новых панд в США в качестве посланников дружбы

close
100%
Evan Vucci/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американскими предпринимателями объявил о продолжении сотрудничества с США в сфере сохранения панд, передает Associated Press. По информации агентства, лидер Китая дал понять, что направит новых панд на американскую территорию взамен трем животным, покинувшим зоопарк в Вашингтоне в ноябре.

«Мне рассказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и ходили провожать их в зоопарк. Я также узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд <...> Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы исполнить желание калифорнийцев», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что считает панд посланниками дружбы между китайским и американским народами.

AP подчеркивает, что председатель КНР не поделился дополнительными подробностями о том, когда и где могут быть предоставлены панды. При этом калифорнийский зоопарк вернул в Китай панд еще в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий