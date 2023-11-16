Си Цзиньпин пообещал направить в США «посланников дружбы» из КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американскими предпринимателями объявил о продолжении сотрудничества с США в сфере сохранения панд, передает Associated Press. По информации агентства, лидер Китая дал понять, что направит новых панд на американскую территорию взамен трем животным, покинувшим зоопарк в Вашингтоне в ноябре.

«Мне рассказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и ходили провожать их в зоопарк. Я также узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд <...> Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы исполнить желание калифорнийцев», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что считает панд посланниками дружбы между китайским и американским народами.

AP подчеркивает, что председатель КНР не поделился дополнительными подробностями о том, когда и где могут быть предоставлены панды. При этом калифорнийский зоопарк вернул в Китай панд еще в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение.