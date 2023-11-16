В Эстонии обвинили РФ в нелегальном пропуске мигрантов в страну

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия нелегально пропускает мигрантов в его страну через свою западную границу. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда», — подчеркнул он.

Ляэнеметс обвинил Россию в том, что она пропускает мигрантов, которые подают заявление о международной защите, до завершения рассмотрения этих заявлений. В качестве примера он привел недавний инцидент с попыткой въезда в Эстонию через Нарву восьми граждан Сомали без шенгенской визы и вида на жительство. По словам Ляэнеметса, жители африканской стороны вряд ли могли реализовать такую схему без «подсказки» со стороны РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложными обвинения в пропуске Россией через свою границу нескольких десятков мигрантов из стран Африки и Азии в Финляндию.

Ранее Россия закрыла автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией до февраля 2024 года.