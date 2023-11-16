Экс-глава МИД Британии забыл, что работает в другом министерстве

Новый министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая перед многочисленной аудиторией, забыл название министерства, в котором работает с недавних пор. Об этом сообщает Independent.

«Я хочу, чтобы вы почувствовали, что можете поговорить со мной и моей командой в министерстве иностранных дел…», — сказал Клеверли во время выступления на саммите Ассоциации комиссаров полиции по борьбе с преступностью и Национального совета начальников полиции.

До этого он как раз занимал пост министра иностранных дел Великобритании.

Когда в зале раздался смех, министр пояснил, что «старые привычки умирают с трудом».

13 ноября сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу министерства внутренних дел страны Суэллу Браверман после того, как она опубликовала в The Times статью, критикующую действия полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Ее место занял Джеймс Клеверли, а вакантную должность министра иностранных дел — бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Ранее Кэмерон прокомментировал свое назначение на должность главы МИД Британии.