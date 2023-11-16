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ЮАР призвала МУС расследовать действия Израиля в Газе

Президент ЮАР Рамафоса потребовал от МУС расследовать действия Израиля в Газе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Южная Африка просит Международный уголовный суд (МУС) организовать расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает ABC News. По его словам, Претория обвиняет еврейское государства в геноциде в отношении палестинского народа

«Мы присоединяемся ко многим другим странам и организациям в призыве к МУС расследовать то, что происходит. Поскольку мы видим это своими глазами, мы можем видеть, что происходит настоящее преступление, военное преступление», — пояснил Рамафоса в ходе визита в Катар.

Он добавил, что ЮАР не пытается оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Рамафоса подчеркнул, что осуждает действия палестинской группировки и точно также просит МУС об их расследовании.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее ЕС призвал Израиль к сдержанности в конфликте с ХАМАС.

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