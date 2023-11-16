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Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Sky News Australia: Блинкена ошеломила фраза Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

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news.sky.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента США Джо Байдена, который вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. На это обратил внимание телеканал Sky News Australia на своем канале в YouTube.

Телеканал опубликовал кадры, на которых видна реакция Блинкена на ответ Байдена журналистке о том, поменял ли он мнение о Си Цзиньпине после переговоров в Сан-Франциско.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором», — сообщил телеканал.

До этого Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой отличается от нашего полностью», — сказал он.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.

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